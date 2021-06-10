التحالف: الدفاعات الجوية تدمر طائرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمر، اليوم الخميس، طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط بجنوب المملكة.

وأضاف التحالف، بحسب الوكالة، أنه يتخذ «الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية».

من جهة أخرى، قال التحالف إن «الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني».

وسقط ثمانية مدنيين وجرح 27 آخرون على الأقل في قصف صاروخي نفذته ميليشيات الحوثي، اليوم الخميس، على مدينة مأرب اليمنية.