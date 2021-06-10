السلام بين إسرائيل وجيرانها يعزز التعاون.. إشادة أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن معاهدات السلام بين إسرائيل وجيرانها ستعزز التعاون بين دول الشرق الأوسط.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إلى مواصلة أقصى ضغوط على إيران لمنعها من دعم المليشيات في المنطقة بالأسلحة.

وأضاف: "رفع العقوبات عن مسؤولين إيرانيين لا علاقة له بمفاوضات فيينا المتعلقة بالبرنامج النووي".



وتابع: "حققنا تقدما ملموسًا في محادثات فيينا النووية ولكن لا تزال هناك بعض التحديات".

وعلى الصعيد العراقي، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هجمات أمس في العراق لم تتسبب في أضرار كبيرة بالمنشآت.

وقال: "عدد صغير من الأفراد تلقوا العلاج من استنشاق الدخان بعد الهجمات في العراق".