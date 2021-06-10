التحالف يدمر مسيرة حوثية باتجاه خميس مشيط السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة خميس مشيط.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



من ناحية أخرى، أكد التحالف في بيان، أن الهجمات العدائية ضد المدنيين في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وهزت مدينة مأرب اليمنية، الخميس، سلسلة انفجارات عنيفة مت حسب تالية إثر سقوط صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حسب سكان محليين.

وقال شهود عيان وسكان محليون لـ"الخليج 365"، إن سلسلة انفجارات ضخمة متتابعة هزت المدينة التي تأوي 2 مليون ونصف المليون مدني نصفهم نازحين.