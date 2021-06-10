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السعودية تسجل 16 حالة وفاة و1286 حالة مؤكدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 16 حالة وفاة و1286 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما تعافى (982) حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة (10217) حالة منها (1553) حالة حرجة.

وبيّنت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (462528) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (444792) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (16) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7519) حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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