رجوي تدعو إلى محاكمة قادة إيران

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ودعت إلى إيفاد بعثة دولية لزيارة سجون النظام واللقاء بالسجناء، خاصة المعتقلين السياسيين. وأكدت أنه يجب إحالة قضية الانتهاك المروع والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادة نظام الملالي إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 4 عقود.
وكانت رجوي، قالت «إن الانتخابات الرئاسية في إيران مهزلة منذ 4 عقود»، مشددة على تورط المرشحين في جرائم إرهاب، وأشارت في تغريدة على حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر، اليوم إلى أنه «شارك المرشحون لمهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام الإيراني، على مدى 4 عقود في الأعمال الإرهابية والجريمة ضد الإنسانية والإبادة البشرية وجرائم الحرب والنهب».
وتابعت «ولا فرق بينهم في الأساس في الاعتقاد بمواصلة القمع والإرهاب ونشر الحروب ومتابعة امتلاك السلاح النووي».
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