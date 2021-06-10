3 طائرات مسيرة تستهدف مطار بغداد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس أنه تم استهداف مطار بغداد الدولي بثلاث طائرات مسيرة، وأنه تم إسقاط إحدى هذه الطائرات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان للخلية «إنه بعد أن استهدفت جماعة خارجة عن القانون أمس الأول قاعدة بلد الجوية بثلاثة صواريخ دون حدوث خسائر بشرية أو مادية، عاودت مرة أخرى في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء واستهدفت مطار بغداد الدولي بـ 3 طائرات مسيرة، وتم إسقاط طائرة».

وأضاف البيان «إن القوات الأمنية عازمة على ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المجتمع العراقي، وتقديمهم للعدالة».