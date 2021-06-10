شكرا لقرائتكم خبر سلال وتمور وعمليات جراحية سعودية في بنجلاديش وسنغافورة وموريتانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحركت السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتوزيع سلال غذائية وتمور وإجراء عمليات جراحية في عدد كبير من دول العالم الإسلامي بينها اليمن وبنجلاديش وسنغافورة وموريتانيا.

ووزع المركز 27 طنا و500 كجم من التمور لجمهورية سنغافورة ضمن المساعدات المخصصة للعام الجاري، نيابة عن المركز نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة سعد بن ناصر أبو حيمد للمجلس الإسلامي السنغافوري.

وفيما أجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز 20 عملية لجراحة القلب المفتوح و39 عملية قسطرة في موريتانيا، وواصل توزيع السلال الغذائية للاجئين الروهينجا والأسر الأكثر احتياجا في جمهورية بنجلاديش بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، حيث وزع 1,000 سلة غذائية في جزيرة شندنيف بمقاطعة شيتاغونغ استفاد منها 5,000 فرد، كما تم توزيع 1,000 سلة غذائية في مدينة دكا بمقاطعة دكا استفاد منها 5,000 فرد.