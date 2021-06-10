8 قتلى في قصف صاروخي سوري جنوب إدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بمقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم خمسة مقاتلين جراء استهدافهم بصواريخ موجهة من قبل قوات النظام بريف إدلب الجنوبي. وقال المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان، إن قوات النظام استهدفت بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة إبلين، وعند وصول مقاتلين من الفصائل لمكان الاستهداف جرى استهدافهم بصاروخ موجه آخر.



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