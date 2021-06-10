فلسطين: التصعيد الإسرائيلي سيقود لعواقب خطيرة

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وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن استمرار ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة لحقوق شعبنا الفلسطيني واعتداءاته وعمليات القتل اليومية وآخرها ما جرى في جنين، وخرقه لقواعد القانون الدولي، ستخلق توترا وتصعيدا خطيرا.
وحمل أبوردينة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد وتداعياته، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما حث الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية على الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، لكيلا تصل الأمور إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في
الاشتباكات التي وقعت صباح أمس في مدينة جنين بين الفلسطينيين وقوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى ثلاثة شبان فلسطينيين، بينهم أسير محرر، وإصابة رابع بجروح خطيرة حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وشهدت كل من نابلس وجنين في الضفة الغربية مواجهات عنيفة مع قوات إسرائيلية، وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا.
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