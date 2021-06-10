شكرا لقرائتكم خبر الأمن الليبي يحرر 37 مختطفا أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية الليبية تحرير 37 مختطفا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا محتجزين لمدة ستة أشهر بمنطقة الشويرف. وأوضحت الوزارة أن أعضاء البحث الجنائي قاموا أمس، بعملية أمنية ناجحة أسفرت عن تحرير المختطفين وضبط ثلاثة أفراد من التشكيل العصابي الذي قام بخطفهم. وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وأن البحث والتحري مستمران لضبط باقي التشكيل العصابي.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن الليبي يحرر 37 مختطفا أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.