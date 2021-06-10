مكة تستضيف مؤتمر "مصالحة" بين الأطراف الأفغانية

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

تستضيف رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة اليوم الخميس المؤتمر الإسلامي "إعلان السلام في أفغانستان"، الذي يجمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان، بهدف تحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وترسيخ دعائم السلام في أفغانستان وذلك برعاية ودعم المملكة العربية السعودية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن "هذا المؤتمر يأتي إيماناً بدور الرابطة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية في إطار الدعم والرعاية الكبيرة والريادة الإسلامية للمملكة العربية السعودية".

وتبدأ أعمال المؤتمر بمكة المكرمة حيث يشارك في جلسته الافتتاحية الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الشؤون الإسلامية في باكستان الشيخ نور الحق قادري، ووزير الحج والأوقاف والإرشاد في أفغانستان الشيخ محمد قاسم حليمي، وكبار العلماء من البلدين.

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات، يتحدث فيها مجموعة من كبار العلماء في خمسة محاور، تناقش السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وبناء السلام في ضوء المبادئ الإسلامية، وأهمية السلام والأمن الإقليمي، ودور العلماء في حل النزاعات الإقليمية ودعم جهود السلام، وسيتم في نهاية المؤتمر تلاوة البيان الختامي، وإعلان السلام في أفغانستان.