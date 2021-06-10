المالكي: لم يتم تنفيذ أي عمليات مؤخرا في اليمن

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أنه لم ينفذ أي عمليات استهداف خلال الأيام الماضية، وذلك من أجل تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في البلاد.



وجاء الإعلان بعد مزاعم عن هجوم نفذت قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية، على موقع تابع للمتمردين الحوثيين، المتحالفين مع إيران قرب العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، قول العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف إن الأنباء الواردة عن استهداف التحالف ”للفرقة الأولى مدرع في صنعاء، غير صحيحة“.

وأضاف المالكي، أنه ”لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء، وأي مدينة يمنية أخرى، خلال الفترة الماضية“.

وتابع المسؤول: ”عدم تنفيذ أي استهداف يهدف إلى تهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي“.