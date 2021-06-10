شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول الحرس الثوري وميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات ضد شبكة تضم كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم تساعد الحرس الثوري الإيراني والميليشيا الحوثية الإرهابية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن الشبكة تجمع ملايين الدولارات للحوثيين من بيع سلع بينها النفط الإيراني.
وأضاف البيان، أن العقوبات شملت يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول الحرس الثوري وميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.