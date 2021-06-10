شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تمول الحرس الثوري وميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات ضد شبكة تضم كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم تساعد الحرس الثوري الإيراني والميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن الشبكة تجمع ملايين الدولارات للحوثيين من بيع سلع بينها النفط الإيراني.

وأضاف البيان، أن العقوبات شملت يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية.