شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تطلق استراتيجية جديدة للقضاء على شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت منظمة الصحة العالمية استراتيجية جديدة للقضاء على شلل الأطفال في المدة من عام 2022 إلى 2026، والتغلب على التحديات المتبقية بما في ذلك الانتكاسات التي سببتها جائحة كوفيد 19.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم: إن الإستراتيجية الجديدة حددت بوضوح كيفية التغلب على العوائق المتبقية لتأمين عالم خالٍ من شلل الأطفال، وتحسين صحة ورفاهية المجتمعات للأجيال القادمة.

وأشار ادهانوم إلى وجود حاجة لتجديد الالتزام السياسي والمالي من الحكومات والجهات المانحة للإستراتيجية العالمية الجديدة للقضاء على شلل الأطفال.

يذكر أنه قد سُجل العالم الماضي 1226 حالة إصابة بشلل الأطفال مقارنة بـ 138 حالة عام 2018 بعد أن توقفت حملات التلقيح لمدة 4 أشهر بسبب توجيه 30 ألف من موظفي برامج شلل الأطفال وأكثر من 100 مليون دولار للاستجابة لكوفيد 19 في 50 دولة.