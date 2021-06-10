شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تقر قانون جديد لمواجهة العقوبات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق النواب الصينيون اليوم الخميس على مشروع قانون جديد يتضمن إجراءات تفصيلية في مواجهة العقوبات الأجنبية على بكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب الصيني نشر النص الكامل لمشروع القانون.

وبحسب القانون، تستطيع الإدارات الحكومية تبني إجراءات تشمل رفض منح تأشيرات دخول، والترحيل من البلاد، ومصادرة أو تجميد أصول بالداخل، وحظر التعاملات، والتعاون، مع وكالات وأفراد موجودون في الصين.

كما يتيح مشروع القانون الجديد للهيئات الحكومية ذات الصلة، التابعة لمجلس الدولة الصيني، اتخاذ قرارات بإضافة أسماء وكالات أو أفراد شاركوا في وضع وتطبيق إجراءات مشددة تنطوي على تمييز ضد الصين.

وينص مشروع القانون على عدم جواز قيام أي وكالات أو أفراد بفرض قيود تمييزية ضد مواطنين صينيين أو منظمات صينية، أو المساعدة في ذلك.