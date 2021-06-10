انت الان تتابع خبر أسود الرافدين يختتمون حصتهم التدريبية الأخيرة قبيل مواجهة هونغ كونغ (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-10 | 19:38
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أنهى منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الخميس، حصته التدريبية الأخيرة على ملعب مدينة حمد في العاصمة البحرينية المنامة، وذلك تحضيراً لمباراة منتخب هونغ كونغ يوم غدٍ الجمعة ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
وشهدت الوحدة التدريبية الأخيرة حماساً واندفاعاً للاعبين برغبة تحقيق الفوز في مباراة الغد، وتقديم المستوى المطلوب وتلافي الأخطاء التي حصلت في مباراة كمبوديا، بعد أن تم تشخيصها من قبل الملاك التدريبي بقيادة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.
وأثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح اليوم الخميس لوفد منتخبنا الوطني، سلبية مسحة "كورونا" لجميع اللاعبين والملاكين الإداري والتدريبي.
وأثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح اليوم الخميس لوفد منتخبنا الوطني، سلبية مسحة "كورونا" لجميع اللاعبين والملاكين الإداري والتدريبي.
وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأبيض الكامل في مواجهة الغد أمام هونغ كونغ، في المباراة التي ستقام على استاد المحرق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
وسيقودُ المباراة طاقم تحكيم ياباني مؤلف من الدولي (هيرويوكي كيمورا)، و(تاكومي تاكاجي) حكماً مساعداً أول، و(نيشيهاشي أيساو) حكماً مساعداً ثانياً، بينما سيكون الحكم الرابع (يعقوب سعيد) من سلطنة عمان.
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