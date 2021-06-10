أسود الرافدين يختتمون حصتهم التدريبية الأخيرة قبيل مواجهة هونغ كونغ (صور)

وشهدت الوحدة التدريبية الأخيرة حماساً واندفاعاً للاعبين برغبة تحقيق الفوز في مباراة الغد، وتقديم المستوى المطلوب وتلافي الأخطاء التي حصلت في مباراة كمبوديا، بعد أن تم تشخيصها من قبل الملاك التدريبي بقيادة السلوفيني ستريشكو كاتانيتش.وأثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت صباح اليوم الخميس لوفد منتخبنا الوطني، سلبية مسحة " كورونا " لجميع اللاعبين والملاكين الإداري والتدريبي.

وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأبيض الكامل في مواجهة الغد أمام هونغ كونغ، في المباراة التي ستقام على استاد المحرق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وسيقودُ المباراة طاقم تحكيم ياباني مؤلف من الدولي (هيرويوكي كيمورا)، و(تاكومي تاكاجي) حكماً مساعداً أول، و(نيشيهاشي أيساو) حكماً مساعداً ثانياً، بينما سيكون الحكم الرابع (يعقوب سعيد) من سلطنة عمان.