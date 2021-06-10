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تشافي يؤكد استعداده لتدريب برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-10 | 19:31

تشافي يؤكد استعداده لتدريب برشلونة

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أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري، جاهزيته لتولي القيادة الفنية لفريقه السابق برشلونة، حيث كان من أبرز المرشحين لخلافة الهولندي رونالد كومان، قبل أن تستقر الإدارة على بقائه.
وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا دائمًا في السوق، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجاهزية لتدريب برشلونة، حتى لو قالت الصحافة خلاف ذلك".

وأضاف: "لم أتحدث مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولدي علاقة جيدة جدًا معه".


وتابع: "خلال الانتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح، وشرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل".

واختتم: "لا أعرف متى سأصل لمقعد المدير الفني لبرشلونة، ولست في عجلة من أمري. أنا مستعد والحقيقة أنني لم أتخيل أن أتلقى عرضين حتى الآن لتدريب الفريق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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