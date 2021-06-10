تشافي يؤكد استعداده لتدريب برشلونة

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا دائمًا في السوق، وأريد أن أوضح أنني أشعر بالجاهزية لتدريب برشلونة، حتى لو قالت الصحافة خلاف ذلك".

وأضاف: "لم أتحدث مع لابورتا منذ 3 أو 4 أشهر، وقرر أن أفضل شيء هو استمرار كومان، ويجب أن نحترم القرار، ولدي علاقة جيدة جدًا معه".



وتابع: "خلال الانتخابات الرئاسية، قررت الابتعاد عن أي ترشيح، وتحدثت وقتها مع فونت ولابورتا وأوضحت لهما أنني لن أضع نفسي مع أي مرشح، وشرحت لهما فكرتي حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها برشلونة في المستقبل".

واختتم: "لا أعرف متى سأصل لمقعد المدير الفني لبرشلونة، ولست في عجلة من أمري. أنا مستعد والحقيقة أنني لم أتخيل أن أتلقى عرضين حتى الآن لتدريب الفريق".

