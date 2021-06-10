مدينة عربية تسجل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم

وفي هذا الصدد، علق أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم "سابقًا" مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن ينبع حلت في المرتبة الثالثة عالميًّا في قائمة أعلى درجة حرارة سجلت خلال الـ24؛ مسجلة 48 درجة مئوية".



وأضاف: المدينة السابعة في القائمة بدرجة 46.4 ووادي الدواسر الحادي عشر في القائمة بدرجة 46م، وهناك خمس جزر حرارية ملتهبة خلال الأيام القادمة كأشد مناطق العالم حرا في مثل هذه الأيام تمتد من باكستان شرقا إلى الغرب الإفريقي غربا، فالحر يشتد في هذه الأيام من السنة، حيث تشرق وتغرب الشمس في أقصى نقطة لها شمالاً، ويكون بهذا أبكر وقت لصلاة الفجر خلال العام، وتبدأ ماكينة الرياح البوارح وإثارة الغبار خاصة شرق السعودية، وترتفع أمواج الخليج بسبب رياح البوارح.

