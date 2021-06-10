أعنف هجوم حوثي على مأرب.. الجيش يدعو لتحقيق دولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقط عدد من القتلى والجرحى، بينهم طواقم طبية في أوسع هجوم حوثي متزامن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على مدينة مأرب، شرقي اليمن.

وفيما قالت مصدر محلية لـ"الخليج 365"، إن 5 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بينهم 7 مدنيين حالتهم خطيرة، كشف الجيش اليمني أن إحدى طائرات مليشيا الحوثي استهدفت طواقم طبية في المدينة لدى محاولتهم انتشال ضحايا الصواريخ.

وقال الجيش اليمني إن عمليات نقل الجثث وإسعاف الجرحى مستمرة في المواقع التي سقطت فيها صواريخ مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح أن صاروخين باليستيين وطائرتين مسيرتين استهدفت مدينة مأرب، وسقطت الصواريخ على مجمعً تجاري مزدحم بالمدنيين، فيما استهدفت طائرة مفخخة سيارة إسعاف وطواقم طبية لدى تدخلها في إسعاف الضحايا.

وأكد الجيش لليمني أن مواقعه العسكرية تتواجد خارج مدينة مأرب، واعتبر هجوم مليشيات الحوثي على جريمة مواقع مدنية بحق الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي لتحقيق دولي طارئ.

ولازالت الحصيلة النهائية لأعداد الضحايا مرشحة للزيادة إثر السقوط المباشر للصواريخ الباليستية على الأحياء السكنية والأسواق المكتظة بالسكان.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان وسكان محليون لـ"الخليج 365"، إن انفجار ضخم هز المدينة التي تأوي 2 مليون ونصف المليون مدني نصفهم نازحين، قبل أن تضرب سلسلة انفجارات متلاحقة أخرى أكثر عنفا بعد دقائق من الانفجار الأول.

وبحسب المصادر فإن الانفجارات الضخمة نجمت إثر سقوط 3 صواريخ باليستية أطلقتهما مليشيات الحوثي من صنعاء، وطائرتين مسيرتين، أدت لسلسلة مرعبة من الانفجارات تعد الأولى منذ أعوام.

