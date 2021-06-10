خلال لقاء "المنفي".. تأكيد بريطاني على ضرور إخراج المرتزقة من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزيرا الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدفاع البريطانيين على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

والتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي الخميس، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جيمس كلافرلي، ووزير الدفاع البريطاني بن والس، رفقة وفد رفيع المستوى.



وثمن الوفد البريطاني دور رئيس المجلس الرئاسي في توحيد البلاد، من خلال حرصه على توحيد المؤسسات، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وقبول نتائجها.

كما أكد الوفد البريطاني على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، مؤكدين دعمهم الكامل لتأهيل المؤسسة العسكرية.

وأشاد المنفي بالدور الكبير لبريطانيا في الدفع بالعملية السياسية، مؤكداً على ضرورة تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي في دعم السلطة التنفيذية الجديدة واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وفتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية.





الضغط الدولي

ويزور وفد بريطاني رفيع المستوى ليبيا على رأسه وزيرا الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدفاع البريطانيين.



وأجرى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، مؤتمرا صحفيا مع وزيرة الخارجية الليببة نجلاء المنقوش، الخميس،في العاصمة طرابلس.

وأكدا خلال المؤتمر، التمسك بخروج المرتزقة من ليبيا واستعداد بريطانيا الضغط على الدول المتداخلة في ليبيا، والتنسيق وتعزيز المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار البلاد.





فتح المجال الجوي

كما التقى وزير الإقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي .

وحثَ وزير الإقتصاد والتجارة الجانب البريطاني لدعم الجهود الدولية بفتح المجال الجوي أمام خطوط الطيران بدول الإتحاد الأوروبي والمملكة وكافة الشركاء التجاريين لدولة ليبيا.

مشيراً أن هذه الخطوة تعزز التواصل بين الفعاليات الإقتصادية والتجارية بالمملكة ودول الإتحاد الأوروبي مما يسهم في زيادة حجم التجارة والإستثمار نحو أسواق أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، و دعم الدولة الليبية في معالجة ملف الهجرة من خلال توطين مشاريع تنموية بالجنوب الليبي تكون خط تنموي طارد للهجرة.



