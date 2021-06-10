ألمانيا تبدأ سحب آخر جنودها من أفغانستان عبر جورجيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الجيش الألماني سحب آخر جنوده المتبقين في أفغانستان عبر جورجيا.

وبحسب معلومات، نقلت طائرة نقل A400M أول دفعة من الجنود إلى العاصمة الجورجية تبليسي اليوم الخميس، ومن هناك إلى ألمانيا على متن طائرة مدنية مستأجرة.

ومن المنتظر أن يواصل الجيش نقل الجنود المشاركين في عملية "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) من أفغانستان لألمانيا عبر تبليسي حتى نهاية عملية سحب القوات.

ولا يزال من غير المعروف بعد موعد سحب آخر جندي ألماني من أفغانستان.

كانت الولايات المتحدة أعلنت منتصف أبريل/نيسان الماضي اعتزامها استكمال الانسحاب من أفغانستان في موعد أقصاه الحادي عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

وموعد الانسحاب الأمريكي يحل مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أي بعد مضي 20 عاما على وجود القوات الأمريكية هناك.

وتردد أن موعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد يكون الرابع من يوليو/تموز المقبل، الموافق للعيد الوطني في الولايات المتحدة.

وربطت دول الحلف الأخرى خططها للانسحاب بالخطط الأمريكية.

والثلاثاء، سيطر مسلحو "طالبان"، على منطقة جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققوها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وكثفت حركة طالبان من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الماضي.