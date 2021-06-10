دفعة عسكرية "ملغومة".. وثائق تكشف مطلوبين في مصراتة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن دفعة عسكريين تخرجوا مؤخرا بالمنطقة الغربية تضم مطلوبين للقضاء.

وأوضح المحجوب في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الدفعة التي تخرجت مؤخرا مما يعرف بالكلية العسكرية في مصراتة - المنطقة الغربية، تضم عددا من الإرهابيين والمطلوبين للقضاء الليبي.



وأمد المحجوب ”الخليج 365” بالملفات الأمنية للمطلوبين الذين تخرجوا في مصراتة مؤخرا.

وضمت الوثائق تعريف بعدد من هؤلاء المطلوبين أبرزهم، محرم عبدالله الفريطيس، من مدينة درنة وهو عنصر إرهابي خطير شقيقه إرهابي قتيل عضو ما بعرف بمجلس شورى إرهابيي درنة، ومتزوج من شقيقة الإرهابي البارز إبراهيم الجضران المعاقب دوليا للاتجار في الوقود.





كما ضمت سعد عبدالسلام الطيرة المكنى بأبي الزبير الدرناوي من مدينة درنة، وسبق وحكم عليه بالسجن 15 عاما ولكنه تم الإفراج عنه عام 2009، ثم انضم إلى الجماعات الإرهابية في المدينة بعد 2011 وأصبح عضو مجلس شورى ما يعرف بكتيبة بوسليم، كما شارك في عدد من المعارك ضد الجيش في درنة وبنغازي وإجدابيا وغيرها.





يضاف إليهما الإرهابي مهند الحاسي المعروف بـ"فطسة" الهارب من مدينة درنة، وقد انضم إلى عدد من الجماعات الإرهابية أبرزها سرايا الدفاع عن بنغازي.





كما تخرج في الدفعة المذكورة، المتطرف فرج امحيميد المشيطي ، عضو مجلس شورى إرهابيي بنغازي، وهو هارب من المدينة منذ عان 2014، وقد سبق وارتكب جرائم حتى داخل العاصمة طرابلس، حيث شارك في الهجوم على مطار معيتيقة 2018، وبمجزرة براك الشاطئ في مايو/ أيار 2017، وهو شقيق حمزة المشيطي الإرهابي في "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة.





وتخرج أيضا في الدفعة، الإرهابي إبراهيم فرج السويح من مدينة درنة، وهو قيادي بتنظيم مجلس شورى إرهابيي درنة، وقد شارك في عدد من المعارك ضد الجيش الليبي وبترت ساقه إلا أنه تخرج متكئا على عكاز.





كما ظهر اسم الإرهابي عثمان عمر لامين، وهو تابع للإرهابي أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، وشارك في حرب تدمير العاصمة المعروفة بفجر ليبيا 2014.





أيضا الإرهابي زياد بلعم، وهو يشارك الحاضرين في العرض العسكري وهو أحد أكبر الرؤوس المطلوبة لدى الجيش الليبي، بما أنه قيادي بمجلس شورى إرهابيي بنغازي التابع لتنظيم القاعدة والموجود ضمن صفوف المليشيات، وأصيب في قصف لمدفعية الجيش الليبي على تمركزات الوفاق بمحور عين زارة في 2019 .

وقاد بلعم تنظيم "كتيبة عمر المختار"، ثم انضم بعد ذلك إلى فرع تنظيم القاعدة في ليبيا المسمى أنصار الشريعة، وهو أحد المطلوبين دوليا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية كونه أحد المخططين لعملية اغتيال السفير الأمريكي ببنغازي في 2012.





والأسبوع الماضي، تخرجت دفعت ما يعرف بالكلية العسكرية بمدينة مصراتة في الغرب الليبي، حضرها رئيس الحكومة وعضو المجلس الرئاسي، ولاقى الحفل سخطا واسعا وسخرية في الأوساط الليبية بسبب عدم اللياقة الطبية والجسدية للكثير من الخريجين وعدم التزامهم بالزي أو المراسم العسكرية، لكن اللواء خالد المحجوب كشف أن بعض الخريجين ينتمون إلى الجماعات الإرهابية ولهم ملفات أمنية.



