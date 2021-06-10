واشنطن: هجمات الحوثي على مأرب تتعارض مع مسار السلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الهجمات المستمرة لمليشيا الحوثي على مأرب تتعارض مع مسار السلام.

وقالت: "لقد حان الوقت لمليشيات الحوثي لقبول وقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات جادة".

ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية على مأرب تشكل تهديدًا للوضع الإنساني في اليمن.

وتابعت: "لا حل للأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، وسنواصل الضغط على الحوثيين لتحقيق هذا الهدفط.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنها تعمل بشكل مستمر على تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.

وهزت مدينة مأرب اليمنية، الخميس، سلسلة انفجارات عنيفة مت حسب تالية إثر سقوط صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حسب سكان محليين.

وقال شهود عيان وسكان محليون لـ"الخليج 365"، إن سلسلة انفجارات ضخمة متتابعة هزت المدينة التي تأوي 2 مليون ونصف المليون مدني نصفهم نازحين.

ومن المتوقع أن يكون هناك عشرات الضحايا، حيث سمعت بشكل مكثف أصوات سيارات الإسعاف في أرجاء المدينة تهرع إلى مناطق متفرقة حيث أماكن سقوط الصواريخ الحوثية.

يأتي قصف مليشيا الحوثي لمدينة مأرب عقب هجوم دموي مزدوج ارتكبه الانقلابيون، السبت الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من 21 قتيلا وعديد من الجرحى.

كما يأتي عقب ساعات من تشيع أهالي مأرب لضحايا الهجوم الحوثي وسط صمت مهيب من الأطفال المشعيين "لليان"، الذين حملوا شعارات ولافتات تعبر عن حجم الكارثة.

ويعد الهجوم بمثابة رد فعلي من مليشيا الحوثي على الحراك الدولي للسلام وضمن موجة جديدة من التعصيد الأكثر وحشية.