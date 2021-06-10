اشتباك جوي.. تدريب مصري فرنسي مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية، الخميس، تدريباً جوياً مشتركاً في إحدى القواعد الجوية بالبلد العربي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إن التدريب شمل تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التي تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية، واشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث أنواع المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين.

وعكست الأنشطة التدريبية مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق، فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية في التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة .

وتأتي التدريبات فى ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية .

وفي 5 يونيو/ حزيران الجاري، نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبا بحريا مشتركا بالبحر المتوسط، باشتراك الفرقاطة الشبحية "سجم بورسعيد" و"لافاييت".



وذكر الرفاعي، حينها، أن التدريب "يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، واستمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية مع الدول الصديقة".

وتعد التدريبات المشتركة أحد أوجه التأكيد على جاهزية الوحدات البحرية وأطقمها ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.



وتأتي التدريبات المصرية الفرنسية في البحر المتوسط، بعد اختتام فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك (حماة السماء-1)، والذي نفذته سابقا عناصر الدفاع الجوي للبلدين للمرة الأولى.