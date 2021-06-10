شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الفرنسي : الصواريخ البالستية الإيرانية تمثل تهديدًا إقليميًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن الصواريخ البالستية الإيرانية تمثل تهديدًا إقليميًا.



وأضاف الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش مجموعة السبع: "البرنامج النووي الإيراني لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا".

وفيما يتعلق بلبنان، أكد ماكرون مواصلة العمل العمل بشكل حثيث للدفاع عن خارطة طريق من أجل هذا البلد.

ولفت إلى أن باريس تعمل على تطوير نظام تمويل يضمن استقرار الخدمات العامة الرئيسية في لبنان.

أفريقيا، قال ماكرون إن عملية فرنسا لمكافحة الإرهاب في غرب القارة ستنتهي وتُدمج في مهمة دولية أوسع.

وأضاف ماكرون أنه سيضع اللمسات النهائية لذلك بحلول نهاية يونيو/حزيران.