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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية الأمريكية: الهجمات المستمرة لمليشيا الحوثي على مأرب تتعارض مع مسار السلام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الهجمات المستمرة لمليشيا الحوثي على مأرب تتعارض مع مسار السلام.
وقالت: "لقد حان الوقت لمليشيات الحوثي لقبول وقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات جادة".
ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية على مأرب تشكل تهديدًا للوضع الإنساني في اليمن.
وتابعت: "لا حل للأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، وسنواصل الضغط على الحوثيين لتحقيق هذا الهدفط.
وشددت الخارجية الأمريكية على أنها تعمل بشكل مستمر على تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.