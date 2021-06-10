الخارجية الأمريكية: الهجمات المستمرة لمليشيا الحوثي على مأرب تتعارض مع مسار السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الخارجية الأمريكية، الخميس، أن الهجمات المستمرة لمليشيا الحوثي على مأرب تتعارض مع مسار السلام.



وقالت: "لقد حان الوقت لمليشيات الحوثي لقبول وقف إطلاق النار في اليمن والدخول في مفاوضات جادة".

ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية على مأرب تشكل تهديدًا للوضع الإنساني في اليمن.

وتابعت: "لا حل للأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام، وسنواصل الضغط على الحوثيين لتحقيق هذا الهدفط.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنها تعمل بشكل مستمر على تقديم الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني.