استشهاد اثنين من الاستخبارات الفلسطينية باشتباك مع قوة إسرائيلية في جنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

أصيب عنصران من الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، في اشتباك مسلح مع جنود من الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، استشهاد فلسطينيين اثنين، خلال اشتباك في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى إصابة ثالث ”بإصابة حرجة“.

وذكر التلفزيون الرسمي الفلسطيني، أن الشهيدين من عناصر الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، مضيفا أن المصاب -وهو أيضا أحد عناصر الاستخبارات- أدخل غرفة العمليات في مستشفى جنين الحكومي.

وأوضح التلفزيون الفلسطيني، عبر حسابه في فيسبوك، أن الاشتباك وقع إثر محاولة قوة خاصة إسرائيلية اقتحام مدينة جنين.