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السعودية.. القبض على شخص سرق 27 ألف دولار من مؤسسة تجارية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

الخليج 365 - متابعات

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن توَرط بسرقة مبلغ 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار) من إحدى المؤسسات التجارية بمحافظة الطائف.

 

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، وفقاً لمقطع فيديو بثه حساب ”سناب الداخلية“ وتداولته الحسابات الإخبارية المحلية: ”إن المواطن في العقد الرابع من عمره ومن أرباب السوابق وقد تم القبض عليه على خلفية سرقته للمبلغ المذكور“.

 

وأكدت أنه بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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