شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن الهجمات على القوات الأمريكية بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - أ ف ب

أعلنت واشنطن، الخميس، عن مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، غداة هجوم بثلاث طائرات مسيرة في قاعدة يتمركز فيها عسكريوها في البلاد.

وتندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي تلك الهجمات «الإرهابية» وتعتبرهم خارجين عن القانون، لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها، أما واشنطن فتنسبها من جهتها لفصائل مسلحة موالية لإيران.

وفي نص باللغة العربية أرفق بفيديو، ندد حساب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأمريكية بـ«الإرهابيين الجبناء الذين يهاجمون البعثات الدبلوماسية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين».

وتابعت التغريدة: «تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصياً عبر واتساب أو تلجرام أو سيجنال».

وتعرض الولايات المتحدة منذ زمن طويل في العراق مكافآت لقاء معلومات عن إرهابيين خصوصاً، حيث عرضت على سبيل المثال 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم «داعش» الإرهابي في العراق أمير المولى.

وتأتي هذه الخطوة غداة تصعيد جديد من فصائل إرهابية في العراق، حيث إنه للمرة الأولى، تعرّضت قاعدة بمطار بغداد يتمركز فيها عسكريون أمريكيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، بحسب ما أعلن الجيش العراقي.

وقبل ذلك، ليل الأربعاء أيضاً، استهدفت قاعدة بلد التي تضمّ متعاقدين أمريكيين بصواريخ كاتيوشا، وفق ما أفاد مصدر أمني.

واستهدف 42 هجوماً المصالح الأمريكية في العراق منذ بداية العام، لا سيما السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أمريكيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلاً عن مواكب لوجستية للتحالف. وقتل فيها متعاقدان أجنبيان مع التحالف وآخر عراقي.