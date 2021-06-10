شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مختصي المحاكم العليا والتمييز في دول «التعاون» تستعرض أفكار تفعيل التعاون المشترك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت لجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها السابع، عبر تقنيات الاتصال المرئي بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء.

وتم خلال الاجتماع استعراض الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز، من خلال عرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء.

وبعد مناقشات مستفيضة، وفقاً لأوراق العمل المعروضة ومرئيات الدول الأعضاء، تم اتخاذ القرارات المناسبة في عدد من المحاور الرئيسية المعروضة، والتي كان من ضمن أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومشروع آلية عمل لجنة المختصين للمحاكم العليا والتمييز لدول المجلس، والتأكيد على أهمية تبادل المبادئ القضائية المتميزة ما بين دول مجلس التعاون.

حضر الاجتماع من دولة الإمارات أحمد عبدالله الملا، القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، وفي ختام الاجتماع عبر المجتمعون عن بالغ تقديرهم وشكرهم لمملكة البحرين ولرئيس الاجتماع على الجهود الكبيرة التي كان لها الأثر الكبير في النتائج التي تم التوصل إليها، كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة المساعدة للشؤون التشريعية والقانونية على الجهود المبذولة.