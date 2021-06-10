شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يبحث مع الحجرف قضايا المنطقة ومسيرة العمل الخليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث قضايا المنطقة، ومسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مؤكداً تقدير دولة الإمارات للجهود التي يبذلها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعميق روابط التعاون والأخوّة بين دول المجلس، وبما يسهم في تلبية تطلعات شعوبه إلى التقدم والرخاء والازدهار.

(وام)