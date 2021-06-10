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مقاتلة روسية تعترض مقاتلة أمريكية في سماء المحيط الهادي

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الشارقة - اميمة ياسر - أفادت الخدمة الإعلامية في أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز "سو 35" اعترضت طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "أر سي - 135" فوق المحيط الهادئ.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "في 10 يونيو 2021، رصدت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي فوق المحيط الهادئ هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة".

وتابع البيان: "حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجي "أر سي - 135  تابعة لسلاح الجو الأمريكي ورافقها فوق المحيط الهادي. وعادت المقاتلة إلى أرض الوطن".

واختتم البيان: "نؤكد أن تحليق المقاتلة الروسية تم في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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