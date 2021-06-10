موسكو: سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا "أمر غير مقبول"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر سياسة الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على بيلاروسيا أمرًا غير مقبول.

وقال المتحدثة - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "يبدو أن شركائنا في الاتحاد الأوروبي أصبحوا يسترشدون بالمبدأ القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة"، موضحة أن هذا يتعلق بشكل خاص بالآثار الجانبية لسياسة الاتحاد في فرض عقوبات على مينسك.

وأضافت "نعتبر منطق العلاقات الدولية الذي تنتهجه بروكسل غير مقبول على الإطلاق"، مشيرة إلى أن مسألة الهبوط الاضطراري لرحلة طيران (رايان إير) في مطار مينسك الدولي أصبحت "مجرد ذريعة أخرى لتكثيف ضغوط العقوبات على بيلاروسيا".

وأوضحت أن العجلة التي قررت بها بروكسل أنه لا داع لانتظار تحقيق دولي محايد تثير تساؤلات مشروعة، مؤكدة أن روسيا ترى ضرورة النظر بشكل كامل في ظروف ما حدث مع بيلاروسيا.

يذكر أنه تم القبض على المعارض البيلارووسي، رومان بروتاسيفيتش، الذي كان موضوعًا على قائمة المطلوبين البيلاروس في 23 مايو الماضي في مطار مينسك.

وكانت طائرة بروتاسيفيتش متوجهة إلى ليتوانيا، ولكن بيلاروسيا أرسلت طائرة حربية لإجبارها على الهبوط، بحجة وجود تهديد بقنبلة.

واعتقلت السلطات في بيلاروسيا الصحفي رومان بروتاسيفيتش بعد هبوط الطائرة.