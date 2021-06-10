الجمعة فقط.. تأخر قيام أول مترو من المرج الجديدة لتنفيذ أعمال توسعة الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه نظرًا لأعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة، واستمرار العمل به حتى السادسة صباحًا من غدٍ الجمعة، ما سيؤدي لتأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة في اتجاه حلوان بالخط الأول، ليتحرك في تمام الساعة السادسة وربع صباحًا بدلًا من الساعة الخامسة وربع صباحًا، على أن يتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجهًا إلى محطات حلوان، في تمام الساعة الخامسة وربع صباحًا من يوم غد الجمعة فقط.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5 وربع صباحًا وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11 ونص مساء ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11 و15 دقيقة مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 مساء، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11 و15 مساء ومن محطة العتبة الساعة 11 و55 دقيقة مساء.

وأضافت الشركة في بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12 صباحًا، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 صباحًا.