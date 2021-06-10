بـ250 مليون جنيه: توصيل الكهرباء لسانت كاترين ومحطات المياه في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن الشركة قامت بتوصيل التيار الكهربائي إلى عدة مناطق في محافظة جنوب سيناء، ومن أبرز المشروعات توصيل التيار الكهربائي إلى مدينة سانت كاترين وربطها على الشبكة الموحدة، عن طريق إنشاء خط ربط بين نويبع ومدينة سانت كاترين بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أنه جرى الانتهاء من توصيل الكهرباء لعدد 4 محطات مياه وصرف صحي عملاقه بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة، ودهب، ونوبيع، بتكلفة تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه، بقدرة ٣٥٠٠ ألف كيلو فولت أمبير، والتي جرى تنفيذها والانتهاء منها في وقت قياسي.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أحد المشروعات العملاقة وهو توصيل الكهرباء المستودعات البترولية الاستراتيجية في جنوب سيناء بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال زيارته لقطاع كهرباء جنوب سيناء، بحضور المهندس علي خلاف، رئيس اللجنة النقابية ونائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، والمهندس محمد الديواني، نائب رئيس قطاع جنوب سيناء.

والتقى رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء خلال الزيارة بالعاملين وقيادات القطاع، لمناقشة كافة المشاريع التي تنفذها الشركة في جنوب سيناء، والوقوف على مراحل التنفيذ بها، وكذلك مناقشة خط الربط جهد متوسط بين مدينتي سانت كاترين ونويبع مرورًا بالأودية التنموية والخدمية التي تقوم الدولة بإنشائها، لتحقيق تنمية مستدامة لأودية جنوب سيناء.

كما جرى مراجعة عدادات كبار المشتركين، والاطلاع على سجلات المشتركين الجدد، وفحص العدادات، وتحصيل القطاع لكافة الخدمات، واطلع علي خدمات الشباك الواحد وشدد على ضرورة التسهيل على المواطنين، وحسن استقبالهم.