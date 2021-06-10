زوجة ملك المخدرات تقر بارتكابها التهم الأمريكية

أقرت زوجة ملك المخدرات المكسيكي جواكين «إل تشابو» جوزمان الخميس، بالذنب في اتهامات في الولايات المتحدة، واعترفت بأنها ساعدت زوجها في إدارة إمبراطوريته الإجرامية، التي تقدر بمليارات الدولارات.

حيث مثلت إيما كورونيل إيسبورو، التي كانت ترتدي زي السجن الأخضر، أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، واعترفت بالذنب في ثلاث جرائم فيدرالية، كجزء من صفقة إقرار بالذنب مع المدعين الفيدراليين، تشمل التهم على التآمر عن قصد لتوزيع الهيروين والكوكايين، والماريجوانا والميثامفيتامين لعدة سنوات.

و تهمة التآمر لغسل الأموال، والمشاركة في معاملات مع تاجر مخدرات أجنبي.

توزيع المخدرات

وزعم ممثلو الادعاء أن كورنيل «عملت عن كثب مع هيكل القيادة والسيطرة» لكارتل سينالوا، وتآمرا لتوزيع كميات كبيرة من المخدرات، مع العلم أنه سيتم تهريبها إلى الولايات المتحدة.

و إن جوزمان، بصفته أقوى أباطرة المخدرات في المكسيك، كان يجعل كارتلًا مسؤولًا عن تهريب الكوكايين ومخدرات أخرى، إلى الولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت 25 عامًا.

كما قالوا إنه يملك جيشا من القتلة، الذين تلقوا أوامر بخطف وتعذيب، وقتل أي شخص يعترض طريقه.

وقد كان اعتقالها في وقت سابق من هذا العام، مفاجأة جزئياً لأن السلطات لم تتخذ أي خطوة لاعتقالها خلال العامين الماضيين، حتى بعد تورطها في جرائم زوجها. خلال محاكمة جوزمان في عام 2019، قال المدعون إنها ساعدت في تنظيم هروب جوزمان من سجن في المكسيك.

وقال ليكثمان إن موكلته لم توافق على التعاون مع المحققين الفيدراليين، لكنها كانت تأمل في أن تحصل على أقل من الحد الأدنى القانوني، لعقوبة السجن لمدة 10 سنوات، عندما يحين موعد محاكمتها في سبتمبر لإصدار الحكم.