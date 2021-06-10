ماكرون يعلن قرارا حاسما حول عملية الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، قرارا حاسما كان متوقعا على نطاق واسع، حول العملية العسكرية التي تقوم بها بلاده في منظقة الساحل الأفريقي.

قال ماكرون إن عملية فرنسا لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا ستنتهي وتُدمج في مهمة دولية أوسع.

وأضاف الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي، أنه سيضع اللمسات النهائية لذلك بحلول نهاية يونيو الجاري.

كان مصدران مطلعان ومسؤول فرنسي في غرب أفريقيا قالا، في تصريحات لوكالة لرويترز للأنباء، إن ماكرون سيعلن، اليوم الخميس، خفض عدد القوات الفرنسية التي تقاتل المتشددين في منطقة الساحل.

وحققت فرنسا نجاحات على المتطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية.

يأتي قرار خفض عدد القوات بعد أيام من سيطرة القائد العسكري في مالي العقيد أسيمي جويتا على السلطة في أعقاب الإطاحة بثاني رئيس خلال تسعة أشهر.

وعلقت فرنسا مؤقتا العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في الثالث من يونيو الجاري.

وقال أحد المصادر إنه مع خفض عدد القوات قد يكون هناك أيضا إعادة انتشار في النيجر.

وقال اثنان من المصادر إن قرار خفض القوات الفرنسية تم اتخاذه خلال اجتماع لشؤون الدفاع أمس الأربعاء.