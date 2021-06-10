الحكم بالسجن على شاب صفع الرئيس الفرنسي

عربي ودولي

ع+ ع-

ذكرت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية، اليوم الخميس، أن محكمة فرنسية قضت بمعاقبة الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه بالسجن 18 شهرا مع إيقاف تنفيذ 14 منها.

وأقر داميان تاريل بصفع ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى منطقة "دروم" بجنوب شرق البلاد.

إلا أنه أبلغ المحققين بأن فعلته لم تكن مع سبق الإصرار.

وأضافت القناة أن الحكم تضمن حظر تولي الشاب، البالغ من العمر 28 عاما، أي منصب عام أو حيازة أي أسلحة.

وصفع داميان تاريل الرئيس ماكرون، البالغ من العمر 43 عاما، أول أمس الثلاثاء خلال زيارة إلى "تاين إل هيرميتاج"، جنوب مجينة ليون.

وتسبب الحادث، الذي تم التقاطه بالكاميرا، في حالة من الذهول والتنديد في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت المحطة التلفزيونية عن تاريل قوله إن ماكرون يؤيد تراجع فرنسا. وقال إنه في السابق كان يفكر أيضا في رشق ماكرون ببيضة أو فطيرة.

وتحدث ماكرون عن الحادث، في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس، مؤكدا أنه "حادث فردي".

وقبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية، وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الإقليمية، يقوم ماكرون بجولة في أنحاء البلاد للقاء الناخبين.