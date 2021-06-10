جونسون أول زعيم يلتقيه بايدن في أول جولة خارجية له

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد محادثات تمثّل أول لقاء مباشر بينهما عشية قمة مجموعة السبع في خليج «كاربيس» في كورنوال.

جونسون يلتقي بايدن

وقال جونسون «شعر الجميع بسعادة بالغة» لرؤية بايدن في المنتجع الساحلي الواقع في جنوب غرب إنجلترا.

وهنّأ الرئيس الأميركي، رئيس الوزراء على زواجه مؤخراً، قبل بدء محادثاتهما المغلقة.

وبات جونسون أول زعيم يلتقيه بايدن في أول جولة خارجية يقوم بها منذ وصوله إلى رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021.