أميركا تعلن أضخم مبادرة لتوفير لقاح كورونا لدول فقيرة

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أضخم مبادرة لتوفير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد للدول الفقيرة.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستنفق 3.5 مليار دولار أميركي لشراء 500 مليون جرعة من لقاح «فايزر-بيونتك» للوقاية من مرض كوفيد-19 والتبرع بها لبعض من أفقر بلدان العالم.

وحثت الولايات المتحدة الدول الأخرى في مجموعة السبع الصناعية الكبرى على أن تحذو حذوها.جاء الإعلان عن التبرع بالجرعات، وهي أكبر كمية تتبرع بها دولة واحدة، قبل اجتماع الرئيس الأميركي جو بايدن بزعماء المجموعة في غرب إنجلترا.

والجرعات الخمسمئة مليون مخصصة لأفقر 100 دولة في العالم. ووصف مسؤول كبير في إدارة بايدن البادرة بأنها «خطوة كبيرة للأمام ستعطي دفعة كبيرة للجهود العالمية» الهادفة إلى «جلب الأمل إلى كل ركن من أركان العالم».

وقال المسؤول «ما نريده حقاً هو التأكيد على أن الأمر يتعلق أساساً بهدف وحيد وهو إنقاذ الأرواح»، مضيفاً أن واشنطن لا تسعى إلى مقابل لهذه الجرعات.

وأوضح المسؤول أن إدارة بايدن تتوقع أن تقدم مجموعة السبع مساهمات في إطار خريطة طريق شاملة لإنهاء جائحة أودت بحياة أكثر من 3.9 مليون شخص عبر العالم.

وقالت شركة «فايزر» الأميركية للأدوية وشريكتها الألمانية «بيونتك» في وقت سابق إنهما ستوفران 200 مليون جرعة في 2021 و300 مليون في النصف الأول من العام المقبل.

وستقدم فايزر تلك الجرعات بسعر التكلفة، وستنتجها في مواقعها في الولايات المتحدة.

وقال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لفايزر «شراكتنا مع الحكومة الأميركية ستساعد في جلب مئات الملايين من الجرعات من لقاحنا إلى الدول الأفقر في أنحاء العالم في أسرع وقت ممكن».

وأيّد بايدن دعوات للتنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كورونا، لكن ليس هناك بعد توافق دولي بخصوص كيفية المضي قدماً في الأمر.

وأشار البيت الأبيض إلى أن التبرع الجديد يأتي علاوة على 80 مليون جرعة تعهدت واشنطن بالفعل بالتبرع بها بنهاية يونيو وملياري دولار أميركي مخصصة لتمويل مبادرة «كوفاكس» بقيادة منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي).

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أنها ستكون جزءاً من أربعة مليارات دولار أميركي تعهدت بها الولايات المتحدة إجمالاً لآلية «كوفاكس» هذا العام.

ورحب تحالف «جافي» ومنظمة الصحة العالمية بالمبادرة