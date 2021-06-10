‏ماكرون: نعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ 19 دقيقة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أننا نريد حكومة إصلاح في لبنان ونتمسك بخارطة الطريق التي اقترحتها.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي: “فرنسا تعمل على إنشاء نظام تمويل دولي يضمن استمرار عمل الخدمات العامة اللبنانية في حال حدوث أي اضطراب سياسي في البلاد”.

وأعلن ماكرون عن “تغييراً عميقاً” في الحضور العسكري الفرنسي في الساحل. واعتبر أن البرنامج النووي لإيران لا يزال يشكل تهديداً.

في سياق متصل، حذر البنك الدولي الثلاثاء، من أن لبنان غارق في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي.

وتوقع البنك الدولي في تقرير جديد أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من “كساد اقتصادي حاد ومزمن”، بنسبة 9.5 في المئة في العام 2021.

وأورد التقرير أنه “من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.