الصحة العالمية تحذر: أوروبا لم تخرج بعد من خطر وباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

رغم تخفيف بعض الدول الأوروبية لقيود كورونا، بعد التقدم في عملية التطعيم، إلا أن التحذيرات لازالت قائمة حول خطورة الوضع في معظم الدول الأوروبية.

قال مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن أوروبا لم تخرج بعد من دائرة الخطر الناجم عن وباء كورونا، على الرغم من انخفاض حالات الإصابة والوفاة فيها.

وقال كلوج في إفادة صحفية: “مع تزايد التجمعات وتنقل أكبر للسكان، والمهرجانات الكبيرة، والبطولات الرياضية، التي ستقام في الأيام والأسابيع المقبلة، ندعو إلى توخي الحذر”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أعلن يوم أمس الأربعاء عن تحسن الوضع الوبائي في بلاده، وإعادة فتح القاعات الداخلية في المطاعم والمقاهي وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة.

أما رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرأى أنه من السابق لأوانه البتّ في رفع الإغلاق العام في الـ21 من يونيو الجاري.

وقالت الحكومة الدنماركية، اليوم الخميس، إنها ستلغي استخدام أقنعة الوجه في معظم الأماكن العامة، وستسمح بحضور 25 ألف مشجع، مباريات بطولة أوروبا، التي ستقام في العاصمة كوبنهاغن.

وجاءت هذه القرارات بعد تخفيف قيود الإغلاق التي كانت مطبقة على الحدود، للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

ولكن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، شدد على أنه غير مستعد بعد، لحضور 25 ألف مشجع خلال المباراة الأولى للمنتخب الدنماركي في “يورو 2020″، ضد فنلندا السبت المقبل.