وسائل إعلام: القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 4 شهور على الرجل الذي صفع الرئيس ماكرون

محمد الفلاح - الخميس 10 يونيو 2021

أصدر القضاء الفرنسي، الخميس، حكما بالحبس 4 شهور على الرجل الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون.



واعتمد القضاء الفرنسي في محاكمة الشاب الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارة لجنوب شرق البلاد على نظام المثول الفوري.

ويضمن نظام المثول الفوري أمام المحكمة تسريع إجراءات المحاكمة ولا سيّما في حالات الجنح المتلبس بها.

وكان أليكس بيرين المدعي العام لمنطقة فالنس، أعلن عرض المتهم داميان ت. البالغ من العمر 28 عاماً على النائب العام صباح اليوم تمهيداً لمحاكمته بعد الظهر وفق نظام المثول الفوري.

وجرى توقيف رفيق للمتهم معه الثلاثاء ويدعى آرثر س "سيصدر بحقه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتهم المتعلقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة" عُثر عليها في منزله.

وقررت النيابة العامّة الفرنسية في وقت سابق تمديد فترة حبسهما الذي تقرر بعدما وجهت إليها تهم تتعلق بممارسة "أعمال عنف، لم تتسبب بعجز، ضد شخص يتولى سلطة عامة" و"من أجل مواصلة عمليات التحقق".