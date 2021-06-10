شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ اختبار لقاح "سينوفارم" على الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة بالإمارات عن بدء دراسة لتحديد الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا، على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة، كخطوة استباقية في مواجهة جائحة كوفيد19- وتوفير الحماية لكافة أفراد المجتمع من جميع الفئات ضد الإصابة.

وأقرت دائرة الصحة بأبوظبي إجراء الدراسة الجديدة وتتولى تطبيقها وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية. وتهدف الدراسة إلى مراقبة الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم لدى 900 طفل من كافة الجنسيات، وذلك بهدف تطعيم الأطفال في المستقبل القريب.