عقوبات أمريكية تطال كيانات مرتبطة بإيران

وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب".

وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية.

