انت الان تتابع خبر عقوبات أمريكية تطال كيانات مرتبطة بإيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.
وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات "مرتبطة بالإرهاب".
وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية.
وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية.