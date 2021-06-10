دون تحديد جدول للأعمال.. "الحوار الليبي" تجتمع في جنيف نهاية يونيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر من لجنة الحوار السياسي الليبي بأن البعثة الأممية تعتزم عقد جلسة في جنيف 28 يونيو الجاري.

وأوضح المصدر في تصريح لـ"الخليج 365" أن البعثة أعلمت أعضاء ملتقى الحوار بعقد اجتماع مباشر في 28 يونيو الجاري في جنيف.



وتابع أن البعثة لم تحدد جدول الأعمال ولا الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن يكون القاعدة الدستورية للانتخابات هو محور النقاش.

وفشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في التوصل اجتماعا في مايو الماضي إلى اتفاق واضح على القاعدة الدستورية للانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر القادم، بسبب خلافات على طريقة اختيار رئيس الدولة وصلاحياته.

وانتهت اللجنة بإحالة القاعدة الدستورية للانتخابات إلى مجلسي النواب والدولة للفصل فيها، إلا أن هناك خلافا بين مجلسي النواب والدولة حول هذا الأمر، خاصة أنهما لم يحسما بعد تسمية شاغري الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

وفي الثالث من يونيو الجاري، وجه المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والدولة تشمل مقترحات ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

وتواجه ليبيا معضلة قانونية تتمثل في كتابة الدستور أولا أم إجراء الانتخابات؛ ففيما يتمسك الإخوان بالدستور أولا تدعو قوى سياسية للانتخابات.

وتضمنت رسالة المبعوث الأممي موجزًا بشأن الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد يومي 26 و27 أيَار/مايو الماضي، وناقش مقترح القاعدة الدستورية المعدّة من قبل اللجنة القانونية للملتقى.

وقال كوبيش، في رسالته التي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، إن أغلبية المشاركين بالاجتماع، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب بإعطاء الفرصة للتعبير عن إرادته الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.

وكانت البعثة الأممية قد طالبت المجلسين بضرورة توضيح القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات وسن التشريعات اللازمة في موعد أقصاه الأول من يوليو/ تموز المقبل من أجل إتاحة الفرصة للمفوضية العليا للانتخابات للقيام بالإجراءات اللازمة.