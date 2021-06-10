قبرص تختار أول امرأة لرئاسة البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختار النواب القبارصة في أول اجتماع لهم منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 30 مايو/أيار، أنيتا ديميتريو لرئاسة مجلس النواب.

وباتت أنيتا ديميتريو أول امرأة على الإطلاق تشغل منصب رئيس مجلس النواب في قبرص.

وديميتريو تبلغ من العمر 35 عاما، وهي نائبة من حزب "ديزي" يمين الوسط الحاكم المنتمي إليه الرئيس نيكوس أناستاسيادس، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

واختيرت في الجولة الثانية من التصويت وهي أيضا أصغر شخصا يتم اختياره لهذا المنصب.

ونهاية مايو/أيار الماضي، فاز المحافظون الذين يحكمون قبرص في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت حينها لكنهم أخفقوا في تحقيق أغلبية مطلقة.

وبعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات، تبين احتفاظ حزب "التجمع الديمقراطي"، الذي يتزعمه الرئيس نيكوس أناستاسيادس، و"الحزب التقدمي للشعب العامل الشيوعي" بمركزيهما كأكبر حزبين.