واشنطن تعرض مكافأة قيمتها 3 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عن الهجمات في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

خصصت واشنطن مكافآت تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية بالعراق.



وكشفت واشنطن عن هذه المكافآت عبر برنامج يتبع الخارجية الأمريكية على موقع تويتر.

وتأتي الخطوة غداة تعرّض قاعدة يتمركز فيها أمريكيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة.

وفيما تندد السلطات العراقية مراراً بمنفذي الهجمات "الإرهابية" لكنها لم تتمكن من معرفة الجهات المسؤولة عنها أما واشنطن فتنسبها من جهتها لمليشيات مسلحة موالية لإيران.