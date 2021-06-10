شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "سارة الأميري" ضمن قائمة بلومبرج العالمية للمؤثرين اقتصاديا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختارت مؤسسة "بلومبرج" الأمريكية، سارة الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ضمن قائمة "بلومبرج للمؤثرين" اقتصاديا.



وقائمة 2021 هي الأولى من نوعها بالنسبة لمجال الاقتصاد، وقد أعدتها "بلومبرج" بالتزامن مع التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي وخروجه من مرحلة الإغلاق، حيث أعلنت المؤسسة عن تنظيم الدورة السنوية الرابعة من منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد خلال الفترة ما بين 16-19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 في سنغافورة.

وحسب صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، فإن القائمة تضم القادة المرموقين الذين تم اختيارهم لمعالجة القضايا العالمية الملحة، والقادرين على تشكيل مجتمع دولي يضم المبتكرين من ورواد الأعمال في القطاعين العام والخاص والقادرين أيضا على إيجاد حلول فعالة للتحديات الحالية.

والأربعاء، أعلن الملياردير مايكل آر بلومبرج مؤسس "بلومبرج" عن القائمة، مؤكدا أن من وقع عليهم الاختيار ضمن القائمة "هم مجموعة من رواد الأعمال الموهوبين والعلماء وصناع السياسات وغيرهم من القادة الذين يتعاملون مع التحديات العالمية الملحة".

وأضاف: "البعض منهم ينتمي لدول تمتلك تأثير أكثر من غيرها على الاقتصاد الدولي، وأثق في استفادة مؤتمرنا السنوي من مشاركتهم".

وحسب "ذا ناشيونال"، أصبح اسم الوزيرة سارة الأميري مرآة لمجهودات المرأة العربية في مجال الفضاء، كونها رئيسة وكالة الفضاء الإماراتية.

ونقل الموقع تصريحات عن الأميري عبرت خلالها عن سعادتها بالانضمام لقائمة "بلومبرج" للمؤثرين في الاقتصاد الجديد Bloomberg New Economy Catalyst.

وقالت: "سعيدة بكوني ضمن مؤتمر النخبة المؤثرة بمجال الاقتصاد هذا العام بين قائمة "بلومبرج".. الهدف الرئيسي من تجمع المؤثرين السنوي، هو تحفيز الاستثمار في الأفكار الجديدة، وبناء الفرص القائمة على الابتكار والتعاون الدوليين، ليس فقط إيجاد سبل تطوير قطاع الفضاء الإماراتي، ولكن أيضا، تطوير عمل وزارة الدولة الإماراتية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ككل".

وأضافت: "الوقت الآن هو الأنسب على الإطلاق لتعزيز الحوار والتعاون الدوليين لمواجهة التحديات والفرص المتبادلة، إلى جانب أن روح "المؤثرين" تتوافق بقدر كبير مع هدف الإمارات في إثراء روح التعددية".

وتشغل سارة الأميري أيضا منصب رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

كما شغلت "الأميري" منصب وزيرة دولة لشؤون العلوم المتقدمة بالإمارات منذ 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، ورئيس "مجلس علماء الإمارات" منذ فبراير/شباط 2016، ونائب مدير وقائد الفريق العلمي "مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ" في "مركز محمد بن راشد للفضاء" منذ 2016.

كما أنها عضو المجلس الاستشاري لمجلة "بوبيولار ساينس العربية – العلوم للعموم"، وعضو المجلس الاستشاري لـ"جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي" منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وتم اختيار الأميري لعضوية "مجلس القيادات العالمية الشابة" لعام 2019، كما شغلت منصب مدير برنامج الأنظمة الجوية في "مركز محمد بن راشد للفضاء" بين 2014 و2016، ورئيس قسم البحث والتطوير في المركز ذاته بين 2011 و2014.

وبدأت الأميري مسيرتها مهندسة في مشروعي القمر الصناعي "دبي سات-1" و"دبي سات-2″، وكانت ضمن الفريق الذي حدد برنامج تطوير القمر الصناعي "خليفة سات".

وحصلت على ماجستير في هندسة الحاسوب عام 2014 من "الجامعة الأمريكية في الشارقة"، وبكالوريوس في هندسة الحاسوب عام 2008 من الجامعة ذاتها.