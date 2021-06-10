شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الانقلاب توجه المزيد من التهم لزعيمة ميانمار المعتقلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانجون - رويترز

ذكرت صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التي تديرها الدولة الخميس، أن دعاوى فساد رُفعت بحق زعيمة البلاد المعزولة أونج سان سو تشي ومسؤولين سابقين آخرين في حكومتها.

وهذه هي أحدث دعاوى قضائية تُرفع على الزعيمة المنتخبة سو تشي التي أطاح بها الجيش خلال انقلاب في الأول من فبراير/شباط، مما دفع البلاد إلى الفوضى.

ونقلت الصحيفة عن لجنة مكافحة الفساد قولها، إن الاتهامات متعلقة بإساءة استخدام أراض لصالح مؤسسة "داو خين كي" الخيرية التي كانت ترأسها، إضافة لاتهامات سابقة بقبول أموال وذهب.

وقالت الصحيفة: "لقد أُدينت بارتكاب فساد من خلال استغلال منصبها. وبالتالي تم توجيه اتهامات لها بموجب المادة 55 من قانون مكافحة الفساد"، ويعاقب هذا القانون بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً لمن تثبت إدانتهم.